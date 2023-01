Pro League: voici pourquoi l’Union peut rêver du titre

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

En ce début d’année 2023, l’Union a frappé les esprits en prenant la mesure successivement d’Anderlecht, de La Gantoise et de l’Antwerp. Et ce, de manière convaincante avec neuf buts marqués pour un seul encaissé. De quoi se mettre à rêver du titre ? Certes la saison est encore longue et parsemée d’embûches, mais les Saint-Gillois ont des raisons d’y croire.

1 Une grosse mentalité forgée par des déceptions

L’Union a beaucoup souri ces derniers mois. Mais elle a aussi connu quelques désillusions de taille. Dont la dernière en date, très douloureuse : l’élimination au troisième tour préliminaire de la Ligue des champions face aux Rangers au mois d’août 2022. Vainqueurs à l’aller (2-0), les Unionistes s’étaient vu peut-être un peu trop rapidement en barrages. Une erreur qu’ils avaient payée cash au retour (défaite 3-0 à Ibrox). Mais qui, au final, s’est probablement révélée salutaire. « C’était vraiment la fête après le match aller », se rappelle Teddy Teuma. « Et je pense que c’est cela qui a causé notre chute au match retour. Mais il nous a fallu cela pour en être là aujourd’hui. J’en suis certain. »