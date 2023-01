François Damiens à l’affiche du film «la Guerre des Lulus»: «L’accueil du public est super-chaleureux»

Je n’en sais pas plus car je n’ai lu que les bédés dont on s’est inspiré pour ce film (les tomes 1, 2, 3 et 6, NdlR). Mais s’il m’en a parlé j’imagine bien que oui.

Vous jouez donc un homme d’église. Un rôle de composition, non ?

Alors là, c’est sûr (rires) ! J’ai accepté le rôle sans connaître les bédés, j’ai tout découvert dans le scénario. Ce qui m’a le plus attiré, c’est l’envie de refaire un film d’époque avec des enfants, un peu dans la lignée de « Les Hauts murs » de Christian Faure. Un film qui a déjà quinze ans et qu’on avait tourné en Charente-Maritime. J’avais bien joué dans un film avec un univers raconté par et pour les enfants. Je trouve ça important d’en proposer et de raconter l’Histoire à travers l’histoire. Pour les « Lulus » je savais que ce serait rigolo de porter la soutane d’un abbé mais c’est son rapport aux orphelins qu’il protège que je trouve le plus beau. Il paraît rustre au départ, même bourru, mais on voit bien que toute sa vie tourne autour de cette mission qu’il s’est donnée. Que son lien avec les enfants est sincère et solide. En plus, il a un chouette rapport avec le professeur joué par Alex Lutz (« Catherine et Liliane », NdlR).

À quoi ressemble Alex Lutz sur un plateau ?

C’est un très chouette bonhomme, j’ai bien aimé bosser avec lui. Je ne l’avais jamais rencontré mais j’avais vu son film « Guy », que j’avais beaucoup aimé. Il est très doux, marrant aussi. On était les deux seuls adultes dans nos scènes. On s’est trouvés naturellement.

C’est vrai que les héros du film, ce sont les Lulus…

C’est cette bande d’amis qui m’a le plus amusé en lisant le scénario. J’ai jamais été en pension mais j’ai l’impression que le film décrit bien l’ambiance qu’on y trouve. Ils sont pas tendres les uns avec les autres mais on sent qu’il y a une vraie cohésion entre ces petits mecs. C’est ce lien qui les fait affronter la guerre en bande et pas seuls. C’est quand même super-mignon.

Cette notion de bande vous a renvoyé vers votre propre enfance ?

Ah oui, aujourd’hui j’ai toujours les mêmes amis depuis… Depuis que j’ai leur âge en fait. C’est un bon étalon pour affronter la vie. Je pense que ce qui fait que ces amitiés de jeunesse durent plus facilement, c’est qu’on peut tout se dire. Quand on rencontre des amis plus tard dans la vie, ça devient plus compliqué. L’amitié, c’est la gratuité, c’est la fidélité sans calculs. On est amis avec des gens pour que ça nous fasse du bien. Les autres raisons ne comptent pas tant que ça.

Le thème de l’amitié est très présent, notamment dans la façon nuancée de représenter les soldats allemands…

L’idée générale du film est que l’amitié rend plus riche mais qu’il faut être curieux de l’autre. Savoir se taire et se mettre à l’écoute. Je pense qu’on sera tous d’accord pour dire que c’est un message essentiel à rappeler aujourd’hui.

Pas trop le chaos un tournage avec autant d’enfants ?

J’aime bien jouer avec les enfants en fait ! On a des liens beaucoup plus authentiques et sincères avec eux, et moins de complications humaines. Entre adultes il y a toujours le risque de voir surgir l’ego, ou l’orgueil mal placé. Et pourtant ce ne sont pas des scènes de tout repos, il y a des bagarres dans tous les sens. Ç’aurait pu être le foutoir mais Yann connaît son métier. Il est très calme et clair dans ses décisions. Il adore ce qu’il fait en plus, il ne laisse pas beaucoup de place au doute, ce qui est rassurant pour nous les acteurs, et surtout pour les enfants. Ça a l’air évident dit comme ça, mais c’est assez rare.