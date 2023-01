Kostas Laifis et Noah Ohio donnent de l’air au Standard contre Malines

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Face à Malines, le Standard n’a certainement pas réussi le meilleur match de sa saison, mais sa défense, oui. Ne pas encaisser est une chose, et Arnaud Bodart peut d’ailleurs remercier le ciel puisque Rob Schoofs a touché son cadre à la 69e minute. Offrir le premier but d’un succès précieux, avant un déplacement à l’Antwerp qui s’annonce périlleux, c’est par contre encore plus glorieux ! Alors que la jeunesse cherche à prendre le pouvoir, à l’image d’un Canak encore éblouissant et de Ohio, auteur de son premier but cette saison, le trio Dussenne-Bokadi-Laifis rappelle à tous que l’expérience ne se résume pas à quelques lignes sur un CV.