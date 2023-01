Arnaud Bodart après la victoire des Rouches contre Malines: «Il faut de la continuité et enchaîner»

Le Standard de Liège a renoué avec la victoire contre Malines, ce mardi soir. L’un des protagonistes n’a été autre qu’Arnaud Bodart, auteur de plusieurs parades décisives afin de garder le zéro et la clean-sheet. Le gardien des Rouches est revenu sur cette victoire qui « fait du bien ». « Deux goals, on a retrouvé une certaine efficacité offensive. On ne prend pas de goals, donc soirée parfaite », explique-t-il au micro d’Eleven Sports.

Pourtant, tout n’a pas été très rose pour le Standard. Le gardien a dû s’employer à plusieurs reprises mais il avoue avoir bien vécu le match : « on a eu du mal à se mettre dedans mais au fil du match, on a pris les choses en main, on a su être efficace. Notamment sur phases arrêtées. »

Après cinq matchs sans victoire, les Rouches retrouvent le sourire et les trois points : « Cela fait du bien, mais va falloir continuer comme ça et reproduire. » avant de conclure sur le top 4 qui se rapproche : « On a perdu des points mais ça perd des points également au-dessus. Je n’ai pas trop envie de parler de ça. Il faut de la continuité et pouvoir enchaîner . »