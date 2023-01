Mondial de handball: la Belgique qualifiée malgré un revers

En lever de rideau, la Belgique rencontrait le Bahreïn qui ne possédait qu’une seule unité pour deux à nos compatriotes. Après la belle copie face aux Tunisiens, les Red Wolves espéraient engranger un 2e succès consécutif. L’entame de cette partie contre le vice-champion d’Asie répondait bien à l’attente. En alignant d’emblée ses trois meneurs de jeu, Robyns, Qerimi et Kedziora, les hommes de Yérime Sylla signaient un 5-0 par Kotters (3), Qerimi et Glorieux. Ils gardaient ensuite la conduite du match jusqu’à la 18’ (9-6). Manquant de rythme, les rouages et la concrétisation se grippaient chez les Belges. Leur adversaire avec un très bon Mohamed Ali dans le but en profitait pour leur infliger un 0-6 (9-12). Cet écart était maintenu par les Asiatiques jusqu’au repos : 12-15. Le niveau de la Belgique n’allait pas s’améliorer dans le 1er quart d’heure du 2e acte. Que du contraire, la défense se montrait trop peu agressive alors que le manque de concrétisation était flagrant.

Aussi le déficit maximum montait à 7 buts (18-25). Il fallait attendre les sept dernières minutes pour enfin voir le vrai visage de la Belgique. Du caractère en défense, des reconversions rapides, des buts de Braun, Qerimi, Vancosen et Cie. Un réveil trop tardif qui atténuait la sévérité du score final : 28-30. Les mines déconfites dans le camp belge retrouvaient le sourire quand ils prenaient connaissance du succès danois (34-21). Ils rencontreront successivement l’Egypte (jeudi), la Croatie (samedi) et les USA (lundi).

Belgique (28) : Lettens, Van Hove ; Serras 1, Kötters 8, Robyns 4, Braun 3, Spooren 1, Vancosen 1, Kedziora 2, Ooms 1, Danesi, Glorieux 1, Qerimi 5, de Beule 1.