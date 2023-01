Guerre en Ukraine: Henry Kissinger dit soutenir l’adhésion de l’Ukraine à l’Otan

« Mais maintenant que ce processus a atteint ce niveau, une Ukraine neutre dans ces conditions n’aurait plus de sens », a-t-il souligné par vidéoconférence, en ajoutant qu’une « adhésion de l’Ukraine à l’Otan serait une issue appropriée » une fois le conflit résolu.

M. Kissinger, 99 ans, a cependant appelé à tout faire pour éviter que la guerre « ne se transforme en guerre contre la Russie », et à s’efforcer de maintenir un dialogue avec la Russie afin de lui donner « l’occasion de rejoindre le système international » une fois la paix conclue.

« Les États-Unis ont soutenu la résistance ukrainienne et devraient poursuivre ce soutien et si nécessaire l’intensifier sur le plan militaire jusqu’à ce qu’une ligne de cessez-le-feu soit atteinte ou acceptée lors de discussions préliminaires », a encore affirmé celui qui fut secrétaire d’État américain sous le président Richard Nixon (1969-1974) et chantre de la realpolitik.