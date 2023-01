Procès des attentats de Bruxelles: les premiers devoirs d’enquête sur l’attentat à Maelbeek seront abordés ce mercredi

Les enquêteurs expliqueront notamment l’analyse des vidéos Stib et l’identification du kamikaze et d’un suspect en fuite. L’après-midi devrait être consacrée a la découverte de la planque avenue des Casernes.

Dix hommes sont accusés dans le procès des attentats à Bruxelles et en périphérie. Oussama Atar, qui serait mort en Syrie, fait défaut. Huit autres - Mohamed Abrini, Osama Krayem, Salah Abdeslam, Sofien Ayari, Bilal El Makhoukhi, Hervé Bayingana Muhirwa, Ali El Haddad Asufi et Smail Farisi - sont accusés de participation aux activités d’un groupe terroriste, d’assassinats terroristes sur 32 personnes et de tentatives d’assassinat terroriste sur 695 personnes. Le neuvième, Ibrahim Farisi, ne doit répondre que de participation aux activités d’un groupe terroriste.