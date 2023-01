La reine Mathilde met l’accent sur le bien-être mental pour l’année de ses 50 ans: «Existe-t-il un être humain qui ne soit pas vulnérable?»

La souveraine est partie à la rencontre de témoins (des personnes aveugles ou malvoyantes, ainsi que des personnes vulnérables ou porteuses de handicap) et de professionnels du secteur de la santé mentale au travers de balades à pied et à vélo dans les différentes provinces du royaume. Elle a lancé l’initiative le 13 juillet dernier en Flandre occidentale, avant d’arpenter toutes les autres provinces les mois suivants.

Elle a préféré marquer l’événement en promouvant ces derniers mois l’importance de la santé mentale. Une émission spéciale au cours de laquelle elle a accepté de s’exprimer lui sera consacrée vendredi sur VTM et RTL-TVI.

La santé mentale est un thème auquel la Reine se consacre depuis un certain temps. «Je veux profiter de l’élan de mon cinquantième anniversaire pour souligner à quel point il est important de prendre soin de sa santé mentale. Après tout, existe-t-il un être humain qui ne soit pas vulnérable ?», a déclaré la souveraine.

Cette date anniversaire sera également l’occasion pour les spectateurs de VTM et RTL-TVI d’entendre la Reine se confier. Elle s’exprimera sur sa vie à l’intérieur et à l’extérieur du palais, et sur ce qui a changé dans sa vie depuis qu’elle a épousé Philippe. «Mathilde: dans les pas d’une reine engagée» est à voir sur RTL-TVI vendredi à 19h50.