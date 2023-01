Frank Vandenbroucke reste vigilant concernant le coronavirus en Belgique: «Le vrai risque, ce serait un nouveau variant» (vidéo)

Le ministre a d’abord tenu à rassurer quant aux voyageurs venant de Chine, où les cas de coronavirus explosent depuis plusieurs semaines. « Les résultats sont rassurants », a-t-il indiqué. « On a contrôlé de trois façons : on a imposé à tous les passagers un test négatif pour entrer sur le territoire, on a analysé les eaux usées des avions et les voyageurs peuvent se faire tester à l’arrivée, sur base volontaire. Jusqu’ici, 35 ont accepté et ils étaient tous négatifs. Dans les eaux usées, la présence du virus est très faible. » Concernant un éventuel nouveau variant, Frank Vandenbroucke donne là encore de bonnes nouvelles. « Nous connaissons le variant présent actuellement en Chine, ce n’est donc pas un risque. Le vrai risque, ce serait un nouveau variant, mais on n’a pas de signaux pour le moment, via l’analyse des eaux usées des avions. C’est rassurant, mais une vigilance s’impose toujours. »

Une coordination renforcée Avec cette expérience inédite d'une pandémie, le gouvernement travaille désormais pour être préparé à une éventuelle future crise sanitaire. « D'un côté, on a renforcé la coordination entre le Fédéral et les Régions. On a créé une plateforme où les responsables se rencontrent. Et on va renforcer ça avec une cellule de crise permanente. Il faut une vraie solidarité politique avec une cohérence dans les décisions. »

En ce qui concernant une possible refédéralisation du secteur de la santé, le ministre botte en touche. « Il faut être plus pragmatique, il faut essayer de travailler avec ce qui existe. Et l’ambiance est bonne dans ce sens. Le travail avec les Régions fonctionne. Et on va renforcer cela avec une direction générale de réaction aux crises sanitaires. On a aussi un groupe d’avis et d’action composé notamment de représentants des Régions. Le groupe de pilotage a bien fonctionné avec la variole du singe, mais aussi pour la partie sanitaire concernant la guerre en Ukraine. On fait de réels progrès. »