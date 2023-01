Rafael Nadal, blessé et éliminé dès le 2e tour à l’Open d’Australie: «Je ne vais pas mentir et dire que je ne suis pas mentalement détruit» (vidéo)

Rafael Nadal quitte l’Open d’Australie dès le 2e tour, battu par l’Américain Mackenzie McDonald (ATP 65) 6-4, 6-4, 7-5. Malmené tout au long du match, le tenant du titre était diminué par une blessure à la hanche gauche qui s’est réveillée dans le deuxième set. Mais malgré la douleur, l’Espagnol a voulu aller au bout de la rencontre.

« En tant que tenant du titre, je ne voulais pas abandonner », a déclaré Nadal après son élimination. « C’est un jour difficile, une blessure de plus, un moment dur de plus. Je ne vais pas mentir et dire que je ne suis pas mentalement détruit en ce moment, car c’est le cas. C’est dur pour moi. J’espère que ce n’est pas trop sérieux et que ça ne m’éloignera pas trop longtemps des courts. »

Ces dernières années ont été difficiles pour Nadal qui a accumulé les pépins physiques. Et forcément, à 36 ans, la question de la retraite est de plus en plus présente. Mais le principal intéressé n’est pas encore dans cet état d’esprit. « C’est très simple : j’aime ce que je fais. J’aime jouer au tennis et je sais que ça ne durera pas éternellement. J’aime me sentir compétitif. J’aime me battre comme je l’ai fait plus de la moitié de ma vie. Quand tu aimes ce que tu fais, ce ne sont pas des sacrifices. »

Reste à savoir la gravité de sa blessure et à voir dans quel état il abordera Roland-Garros, son Grand Chelem, dans un peu plus de quatre mois.