Gabriel, 82 ans, a disparu à Virton: un avis de recherche est lancé pour le retrouver!

La zone de police de Gaume lance un avis de recherche. Gabriel Thommes, né le 24 mars 1940, a disparu. L’homme a quitté le home « L’Amitié », situé rue des Minières à Virton vers 4h du matin ce mercredi. Depuis, il ne s’est plus manifesté.

Gabriel se déplace à pied, mesure environ 1m65 et est de corpulence normale. Il a de courts cheveux grisonnants, une calvitie et une barbe. Au moment de sa disparition, il portait un pantalon gris, une chemise à carreaux noirs et gris, une veste matelassée sans manches verte et des chaussures foncées.