Énorme surprise pour Martine et 40 familles de la commune: «Quand j’ai reçu ce message…», un mystérieux donateur leur offre 1.000 litres de mazout!

Le mystère est le plus total à Mol. Martine, tout comme 40 familles de la commune, n’y croyait pas, et pourtant. Un donateur qui souhaite rester anonyme leur a offert… 1.000 litres de mazout ! Celui-ci a bel et bien été livré et ce sans que personne n’ait à payer quoi que ce soit.

de videos

L’homme ou la femme s’est rendu(e) chez le fournisseur Bouts à Hasselt. « Quand j’ai reçu ce message lundi soir, je pensais que c’était une blague. Mais le mardi, j’ai reçu un appel du CPAS, confirmant qu’il était bien réel. On m’a dit que plusieurs familles en difficulté avaient reçu 1.000 litres de gasoil chacune, grâce à un généreux donateur. Je n’avais qu’à accepter cette livraison. Et c’est ce que j’ai fait. D’ailleurs, tout s’est passé très vite : mardi après-midi, le camion-citerne était déjà à la porte », indique Martine auprès de HLN.