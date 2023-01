«Nous avons dû lui dire au revoir plus tôt que prévu»: Moe, monument belge de la restauration, s’en est allée à l’âge de 84 ans

C’est une bien triste nouvelle qui a été annoncée sur Facebook. Sur la page du Café Koningsrek Zates, on apprend le décès de Liesbeth « Moe » Hulstaart. La dame, qui était âgée de 84 ans, était un véritable monument de la restauration au nord du pays. Presque tout le monde la connaissait. Et pour cause : Het Nieuwsblad indique que l’établissement appartient à sa famille depuis 1838, soit depuis 185 ans.

« Avec une grande douleur dans nos cœurs, nous devons vous informer que Liesbeth, notre « Moe », est décédée ce matin », peut-on lire sur le réseau social dans un post datant du 16 janvier dernier. « En raison d’un accident vasculaire cérébral survenu vendredi dernier, nous avons dû lui dire au revoir plus tôt que prévu. Elle était à l’hôpital entourée de nous, de la famille, jusqu’au tout dernier moment ».