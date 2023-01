«Emily in Paris» fait son shopping… à Anvers! «Les ventes de nos pulls ont explosé!» La modeuse Lily Collins n’aime pas que Paris… elle aime Anvers, aussi ! La preuve dans le choix de ses looks, toujours plus colorés au fil des trois saisons de la série à succès « Emily in Paris », qui cartonne sur Netflix.

Par L.V.

Les petites escapades romantiques d’« Emily in Paris » font toujours sensation, sur Netflix. Sortie le mois dernier, la série emmenée par Lily Collins, la fille du bon vieux Phil, n’a pas encore quitté le top 10 des programmes les plus suivis en Belgique. Depuis 2020, elle cartonne surtout parce qu’elle est signée Darren Star, le créateur de « Sex and the City », qui reprend un peu les mêmes ficelles : une héroïne stylée dans une capitale mondiale de la mode. de videos Pour l’habiller, les designers de la série ont donc naturellement misé sur des maisons de haute couture telles que Chanel, Louis Vuitton, Gucci et Stella McCartney. Mais pas que ! Entre les paillettes, plumes et imprimés, les fashionistas ont vite remarqué que les personnages paradaient aussi avec des pièces plus abordables, à shopper chez Zara, Petit Bateau ou Essentiel Antwerp.

Une marque belge dans la série Avant même la sortie de la saison 3 d’« Emily in Paris », un pull de cette griffe made in Belgium, exhibé dans la bande-annonce, est ainsi devenu un must have pour les fans. « Le Cadaques est un de nos best-sellers de base, mais là… les ventes ont explosé ! On a tout vendu en deux jours », nous explique Charles Duchêne, PR & Communication manager du label anversois. « On a fait un réassort, et pareil : tout est parti à la vitesse de l’éclair. »

Lire aussi «Ils ne savent pas rire d’eux-mêmes»: une actrice de la série «Emily in Paris» s’en prend aux Français Mais comment une marque du plat pays a-t-elle bien pu se glisser dans une série internationale dont l’histoire se déroule… dans la ville du luxe ? « Dans la première saison, on a découvert un peu par hasard qu’un de nos pulls était porté par l’actrice principale », raconte le représentant d’Essentiel Antwerp, qui assure qu’il ne s’agit en aucun cas de placement de produit. « Les retombées ont été énormes, on a eu beaucoup de presse et gagné pas mal de nouveaux abonnés sur les réseaux sociaux. C’était une belle visibilité ! Malheureusement, le pull en question n’était déjà plus en vente à ce moment-là. J’ai alors contacté la styliste pour lui proposer d’autres pièces pour les saisons à venir. Elle a fait une assez grande sélection, mais sans nous dire lesquelles avaient été retenues. En voyant les premières images du tournage sur TikTok, on a cru apercevoir une de nos signatures, ce qui nous a permis d’anticiper et de passer, un peu à risque, une plus grande commande – ce qu’on ne fait jamais avant qu’une collection ne soit officiellement disponible à l’achat. »

En tout, une dizaine de vêtements d’Essentiel Antwerp ont déjà été arborés à l’écran. Et pas que dans « Emily in Paris » ! Comme nous l’explique Charles Duchêne, ce n’est pas la première fois que la marque anversoise apparaît dans une série à succès. Certaines pièces ont aussi été portées dans la série espagnole « Elite » (Netflix). « Les stylistes nous ont inclus dans la première saison, et on a fait les démarches pour qu’ils nous reprennent dans les suivantes », nous confie le responsable pour les relations publiques de l’enseigne belge.