Les ateliers et consultations pour économiser au quotidien de Christine, d’Ensival, cartonnent

Depuis plus de 12 ans, Christine Malvaux réalise des enquêtes sociologiques pour le SPF Économie dans l’arrondissement de Verviers. Elle part dès lors à la rencontre des gens et les questionne sur les conditions de vie et les budgets des ménages. Mais elle se rend vite compte que certaines personnes ne s’aperçoivent pas des économies qu’elles peuvent entreprendre. En 2020, elle se décide à lancer des ateliers pour aider les autres à économiser et à équilibrer leurs dépenses. Des conseils qui attirent de plus en plus de monde.