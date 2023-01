Procès des attentats de Bruxelles: Salah Abdeslam affirme avoir été frappé durant son transfert

Salah Abdeslam a indiqué à la cour avoir été tenu par trois policiers et avoir reçu un coup de poing au visage de la part d’un policier qui procédait à sa fouille à nu.

Me Paci a dès lors demandé à la présidente d’acter la déclaration de son client et de faire venir un médecin légiste pour constater ses blessures. «M. Abdeslam a été frappé à la lèvre. Ce n’est plus possible!», a lancé la pénaliste. «On a un souci de violence majeur avec les personnes encagoulées dans le box», en référence aux policiers qui encadrent les accusés dans la cour d’assises.