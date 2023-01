«Balthazar»: Tomer Sisley et Hélène de Fougerolles sont-ils restés en bons termes? L’acteur répond!

Alors que la cinquième et ultime saison de « Balthazar » s’ouvre ce jeudi, sur la Une RTBF et TF1, Tomer Sisley nous a livré une interview en toute décontraction, au cours de laquelle il s’est confié avec tendresse sur Sandra Zeitoun de Matteis, l’amour de sa vie, et leur jolie petite famille recomposée. Un entretien sans filtre, ponctué par l’intervention de Dino, le beau-fils de 14 ans de l’acteur, qui n’a pas manqué de nous dire tout le bien qu’il pense de son beau-père ! Leurs propos seront à découvrir dans le Ciné-Télé-Revue de ce jeudi 19 janvier.

Lire aussi «Bathazar»: Tomer Sisley annonce une mauvaise nouvelle aux fans de sa série TF1

de videos

En cette veille de coup d’envoi des derniers épisodes de « Balthazar », beaucoup de téléspectateurs se demandent aussi si Hélène de Fougerolles fera une apparition à l’écran, pour sceller la série. « On ne me l’a pas du tout proposé », a répondu la comédienne à Allociné. « Je pense que ça aurait été bizarre de revenir après deux ans. La question ne s’est pas posée, même si je reste en lien avec la production avec qui je continue de collaborer sur d’autres projets, comme le téléfilm ‘Noël… et plus si affinités’, mais je ne pense pas qu’il y avait de raisons de faire revenir mon personnage. La série est passée à autre chose, ils ont fait deux saisons sans moi. »