Un jeune conducteur glisse sur une plaque de verglas, part en tonneaux et termine sur le flanc à Strée!

L’automobiliste a fait deux tonneaux, et a terminé sa course sur le flanc, côté conducteur.

C’est en pleine campagne qu’un drame a failli se produire ce mardi soir. Aux alentours de 23h30, un jeune homme a perdu le contrôle de sa voiture rue de Ragnies à Strée. Il a roulé sur une plaque de verglas, et n’a pas su récupérer sa voiture par la suite…

Le conducteur a terminé sa course sur le flanc. - FVH

Un automobiliste passait par là, s’est arrêté et a prévenu les secours. Les pompiers de Beaumont ont d’abord été appelés avec une ambulance. À l’appel, on leur annonçait que l’automobiliste était coincé dans son véhicule. Au final, le jeune homme a su s’extirper de sa voiture avec l’aide du passant. Les pompiers de Thuin ont été appelés pour la désincarcération de la victime, et le balisage de la chaussée. Mais d’après nos informations, la désincarcération a été annulée. Les ambulanciers ont examiné la victime, mais elle n’a pas dû être transportée à l’hôpital.