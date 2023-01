Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Jourdan Serderidis promène sa bouille ronde et rieuse sur les rallyes depuis une dizaine d’années. Dans un milieu qu’il a découvert sur le tard et de façon plutôt singulière… « C’était à l’hiver 2012 », se souvient-il. « J’avais organisé pour quelques membres de ma société un stage de pilotage en Suède, où nous avons appris à glisser sur des lacs gelés. Le soir, je suis tombé sur Sébastien Loeb dans le sauna de l’hôtel ! Il était en essais avec Citroën. On s’est mis à parler rallye, et quelques semaines plus tard, je disputais ma première épreuve en Belgique ; j’avais envie de voir ce que c’était… »

Début d’un apprentissage à la fois laborieux, mais appliqué. Aujourd’hui encore, Jourdan Serderidis déclenche l’hilarité auprès de ceux qui ne voient dans son coup de volant pas toujours très assuré l’expression d’un « pilote friqué qui n’est pas à sa place » ! D’autres se laissent davantage attendrir par l’enthousiasme avec lequel ce Belgo-Grec de bientôt 59 ans (le 29 janvier), qui n’a rien volé à personne pour être là, est capable de décrire avec des étoiles plein les yeux chaque instant passé en Mondial des rallyes. « Je vis un rêve éveillé », s’émerveille-t-il souvent, la banane aux lèvres.