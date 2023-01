Séisme à Lobbes, les Ecolos quittent la majorité: «Aucun engagement n’est mis en œuvre après plus de deux ans!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les écologistes lobbains constatent avec regret qu’aucun engagement pris avec les partenaires de majorité n’est mis en œuvre après plus de deux ans de fonctionnement. « Ces engagements, qui figurent explicitement dans la déclaration de politique communale, et ont été rappelés à de multiples reprises. Ils ont fait l’objet de mises en demeure, sans aucune suite concrète. »

Et les Ecolos d’ajouter : « Nous sommes parfaitement conscients que notre Commune dispose de peu de budget et de faibles moyens humains, mais même les actions qui ne nécessitent principalement qu’une volonté ferme et collective d’aboutir ne sont pas menées. Par exemple : le refus de mettre en ligne un guide promotionnel des commerces lobbains, le refus de donner un espace d’expression à la minorité dans le journal communal, le refus unilatéral de la distribution de soupe aux enfants d’une école communale par l’association de parents, le délai anormalement long requis pour la mise en place du dispositif « boîte d’urgence » à placer au frigo chez les personnes isolées et/ou fragilisées, etc. »

Les Ecolos déplorent que le pouvoir communal, exercé de façon autocratique, se retranche derrière la complexité des procédures pour justifier son inertie.