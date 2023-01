Anderlecht présentera son budget 2023 ce jeudi: «Les politiques essentielles aux riverains sont préservées»

Anderlecht investit dans la sécurité, en souhaitant recruter plus de policiers sur le terrain ainsi qu’améliorer l’accueil des citoyens dans les commissariats. Face aux indexations successives et pour répondre aux objectifs opérationnels, la dotation de la commune d’Anderlecht à la zone de police-Midi a été augmentée de plus de deux millions par rapport au plan triennal.

Une « bonne nouvelle »

« L’approbation du budget dès janvier est une bonne nouvelle. Le budget sera rapidement exécutoire et les investissements nécessaires pourront être plus rapidement réalisés pendant l’année. L’autre bonne nouvelle est que nous nous tenons au plan. La mise en œuvre des mesures de rationalisation au sein de l’administration communale avance bien, ce qui donne confiance dans l’avenir et nos capacités d’actions et d’investissements futurs », estime l’échevine des finances Elke Roex (Vooruit).