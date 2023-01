Un couple de personnes âgées relogé après un incendie à Estaimpuis

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés mercredi matin, peu après 8h, qu’un incendie s’était déclaré dans une maison de la rue Albert 1er à Néchin, dans l’entité d’Estampuis. Venant des casernes de Tournai et d’Évregnies (Estaimpuis) deux autopompes, un camion-échelle, un camion-citerne et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur place.

L’incendie s’est déclaré au premier étage d’une maison unifamiliale à trois façades. «Le feu a pris dans les combles. Il devait couver depuis un bon moment. Par manque d’oxygène, l’incendie ne s’est pas développé. Les occupants, un couple de personnes âgées, ont eu les bons réflexes. Ils n’ont ouvert aucune fenêtre et coupé le gaz et l’électricité. On ne déplore aucune victime», explique le capitaine Olivier Vanzeveren qui a dirigé l’intervention.