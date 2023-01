La Fondation pour le Cancer voudrait une contribution plus grande des compagnies de tabac

La Fondation contre le Cancer publie son enquête Tabac qui évalue les comportements des Belges en matière de tabagisme et leur adhésion aux politiques antitabac. Il en ressort que le tabagisme a diminué chez les hommes (26 % en 2022 contre 31 % en 2021) mais les hommes sont toujours plus nombreux à fumer que les femmes (26 % contre 23 %). Le tabagisme est beaucoup plus élevé à Bruxelles qu’en Flandre et en Wallonie (36 % contre 21 % en Flandre et 27 % en Wallonie). C’est au sein des classes socio-économiques les moins favorisées que l’on fume le plus (29 %).

Le nombre d'usagers de la cigarette électronique est resté stable au cours des quatre dernières années. Son usage n'est pas populaire chez les plus de 65 ans, mais il l'est dans la tranche d'âge 15-34 ans.

62 % des fumeurs souhaitent arrêter de fumer. Cependant, seul 21 % joindrait le geste à la parole et arrêterait de fumer dans les six premiers mois, selon l’enquête. 41 % procrastine et n’arrête pas le tabac directement.

Un potentiel d’amélioration Aussi, la Fondation pour le Cancer souhaite la mise en place de nouvelles mesures, comme une augmentation des aides au sevrage tabagique. L’enquête précise aussi que 70 % des Belges qui ont tenté d’arrêter de fumer n’ont pas cherché une aide extérieure pour y parvenir. 1 fumeur sur 5 (20 %) indique qu’un conseil spontané du médecin pourrait entraîner une motivation pour arrêter de fumer. C’est surtout chez les hommes, les 25-44 ans et les classes les plus favorisées que cela serait le plus important. Cependant, seuls 29 % des fumeurs ont déclaré que leur médecin généraliste leur avait spontanément demandé d’arrêter de fumer. L’enquête souligne donc l’énorme potentiel d’amélioration dans ce domaine. Enfin, de nombreux fumeurs (65 %) pensent que les cigarettes électroniques sont tout autant ou plus nocives que les cigarettes classiques alors que ce n’est pas le cas, mais c’est une croyance bien établie. Et parmi les utilisateurs d’e-cigarettes aussi, 42 % pensent que le vapotage est tout autant, voire plus nocif que le tabagisme. Les utilisateurs actuels de la cigarette électronique la pratiquent depuis trois ans en moyenne et seuls 41 % d’entre eux ont déjà tenté d’arrêter de fumer. (Le vapotage présente des risques pour la santé). Une contribution des cigarettiers À la suite de cette enquête, la Fondation pour le Cancer appelle le gouvernement à agir et espère qu’une admission à l’hôpital puisse être un moment clé pour changer la donne pour un fumeur, mais aussi pour qu’il ne rechute pas par la suite.