Coronavirus: une étude révèle que le vaccin protège les femmes enceintes des complications d’Omicron

Ces travaux sont publiés dans la revue médicale britannique The Lancet par un réseau international d’hôpitaux dirigé par l’Université d’Oxford, ont indiqué mercredi les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), qui ont participé à l’étude.

de videos

Les scientifiques ont étudié les dossiers de 1.545 femmes enceintes diagnostiquées avec le variant Omicron et de 3.073 femmes enceintes non diagnostiquées en groupe de contrôle. Résultats: durant la grossesse, le variant Omicron était associé à des risques accrus de morbidité maternelle, de complications graves et d’hospitalisation, surtout chez les femmes symptomatiques et non vaccinées.