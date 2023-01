Folie, stupre et déglingue totale dans «Babylon»: le nouveau film de Brad Pitt et Margot Robbie vaut-il une place de cinéma? Avec « Babylon », qui sort ce 18 janvier, Damien Chazelle filme une fresque complètement sur les premiers temps de Hollywood dans les années 20, quand le péché et le cinéma ne faisaient qu’un. Avec Margot Robbie et Brad Pitt hallucinants !

Par Jean-Jacques Lecocq

« Babylon », le nouveau Damien Chazelle avec Margot Robbie et Brad Pitt, arrive enfin sur nos écrans ce 18 janvier. Un film d’une folle audace, qui vient faire taire les cassandres persuadés que le cinéma américain est mort étouffé dans les avalanches numériques de Marvel. Mais si on veut que ça continue, il faut aller les voir quand ils sortent en salle, ces films ! Pas comme aux USA, où « Babylon » a été un flop.

On ne vous garantit pas que vous aimerez forcément « Babylon », mais vous vivrez un vrai moment de cinéma, et même ce que vous n’aimerez pas ne vous laissera pas indifférent. Vous allez vous fabriquer de sacrés souvenirs.

Damien Chazelle parle de « Babylon » comme de la version cauchemardesque de « Dansons sous la pluie », qui contait aussi le passage du cinéma muet au parlant, à partir de 1927. On pourrait paraphraser le réalisateur en disant que « Babylon » est la version cauchemardesque de… « La La Land », un nom servant d’ailleurs lui aussi à désigner Hollywood ! Comme dans sa comédie musicale, on suit deux personnages tentant leur chance dans la capitale du cinéma. Mais si on entend résonner les accords de « La La Land » – Justin Hurwitz signe aussi la B.O. des deux films –, ils sont engloutis dans le strass et la boue (pour ne pas dire la merde d’éléphant) d’une tragicomédie à la fois chatoyante et grotesque, luxueuse et ordurière, hilare et mortelle. Forcément, le film divise. Mais quelle claque de 3h10 !

On suit donc Nellie LaRoy (Margot Robbie) une aspirante actrice persuadée au fond d’elle-même d’être une star. Grâce à Manny, un jeune Mexicain (le quasi inconnu Diego Calva), un homme à tout faire qui rêve aussi de percer dans le cinéma, elle réussit à s’incruster dans une soirée orgiaque. Prête à tout, elle parvient à se faire remarquer entre les flots d’alcool, les avalanches de « poudre de joie », comme on appelait la cocaïne, et les couples en plein rut, et obtient un premier petit rôle. En 1926, le cinéma est encore muet, et pas entravé par le code Hays. Le sex-appeal de Nellie LaRoy éclate, surtout tant qu’elle ne doit pas parler. Son destin va croiser sans cesse celui de Manny, devenu l’assistant d’une grande star alcoolique et en proie aux mariages à répétition, Jack Conrad – Brad Pitt en mode extraterrestre. « Les gens vont être vraiment choqués », raconte Margot Robbie en promotion. « Moi-même, j’ai été sous le choc. Parce qu’on s’imagine que cette période était assez chic, avec des gens tirés à quatre épingles qui dansent le charleston. Alors qu’en fait, c’était juste un temps de folie et de débauche sauvages ! »

Pour écrire son scénario, Damien Chazelle s’est notamment basé sur « Hollywood Babylon », de Kenneth Anger, qui décrit le Hollywood des années folles. Et ça déménage. A côté, les expériences psychédéliques des années 60 et la libération sexuelle des années 70, ce sont des gamins qui jouent aux billes. Eux sont des gamins qui jouent avec la mort, le sexe et la célébrité, mais en ayant conscience qu’il faut vite en profiter avant que ça s’arrête qui les rend encore plus frénétiques. L’arrivée du parlant et le branle-bas des ligues de vertu ulcérées ne vont pas tarder à siffler la fin de la récréation… Damien Chazelle filme une œuvre d’une grande maturité. Il ne craint pas de choquer et met dès la première scène le curseur très haut pour le public qui serait nareux, mais ce n’est jamais gratuit.

Comme « Il était une fois à… Hollywood », de Quentin Tarantino, à qui il a piqué plus que Margot Robbie et Brad Pitt, c’est une déclaration d’amour flamboyante au cinéma, en plus d’un hommage aux merveilleux fous qui l’ont bâti à partir de rien, là-bas, dans le désert californien.

