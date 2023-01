Scandale au Parlement européen: Marc Angel élu vice-président à la place d’Eva Kaili

Lors d’un premier vote, il a manqué la majorité de quelques voix, recueillant 263 voix pour, alors qu’il lui en fallait 278. Annalisa Tardino recueillait alors 179 voix et Gwendoline Delbos-Corfield 113. Un second vote a immédiatement suivi, lors duquel le candidat socialiste a recueilli 307 voix (296 étaient nécessaires), pour 185 à Tardino et 98 à l’élue écologiste.

La Grecque Eva Kaili, entre-temps exclue de son parti (le Pasok) et qui ne figure plus parmi les sièges S&D, avait été officiellement démise de sa fonction de 5e vice-présidente le 13 décembre. Elle occupait ce poste depuis la mi-législature, soit janvier 2022, selon la répartition des responsabilités conclue entre les trois principaux groupes de l’assemblée, le PPE (conservateurs, chrétiens-démocrates), le S&D (socialistes et démocrates) et Renew (libéraux, macronistes).