Un transfert de 300km retardé: les Red Lions ont patienté près de trois heures avant de décoller pour Rourkela (vidéo)

C’est finalement avec près de 3 heures de retard que le bus des Red Lions a quitté le Sandy’s Tower, le camp de base de l’équipe, à Bhubaneswar, pour rejoindre l’aéroport. Au lendemain du partage face à l’Allemagne, l’équipe devait rejoindre la ville de Rourkela située à 300 kilomètres plus au Nord pour disputer, vendredi, son dernier match de poule face au Japon. Les conditions climatiques et la forte brume, sur place, ont, en effet, obligé les champions olympiques à décaler leur départ. Un vol de 55 minutes pour lequel le staff a mis au point un protocole strict pour ne pas perturber la récupération des joueurs.

« C’est une journée particulière et intéressante », souriait Florent van Aubel au moment d’embarquer. « Il faudra bien gérer ces prochaines heures et nous savons tous ce que nous avons à faire pour bien gérer ce voyage. Nous avons reçu quelques conseils du staff médical comme bien s’hydrater, porter un masque et prêter une attention toute particulière à l’hygiène. Enfin, nous devrons essayer de rester en mouvement le plus possible. Cela reste un voyage en plein milieu d’une Coupe du monde et c’est quelque chose d’assez inhabituel pour nous. »

Et c’est peu avant 17 heures que l’avion a finalement décollé avec, à son bord, les 30 membres de l’équipe. Une fois sur place, les Red Lions ont pris leur quartier dans une sorte de village des athlètes situé à un jet de pierre du Birsa Munda Hockey Stadium, l’arène flambant neuve construite pour l’occasion et qui peut accueillir 20.000 spectateurs. Des installations modernes qui comportent également une salle de musculation, une piscine, des salles de réunion et toute l’infrastructure nécessaire pour accueillir plusieurs équipes à la fois. Les Red Lions seront déjà de retour à Bhubaneswar, samedi matin, pour préparer le quart de finale ou le match croisé s’ils terminent à la 2e place du groupe B.