Justine (27) et Lena (4) ont été heurtées de plein fouet par une Audi alors qu’elles se rendaient à la crèche: la maman et sa fille sont mortes sur le coup…

Un triste et déplorable accident s’est produit aux alentours de 8h30 lundi à Leeds, en Angleterre. Alors qu’elles se rendaient à la crèche, Justine et Lena ont été percutées de plein fouet par une Audi qui est montée sur le trottoir dans sa folle course. Les deux victimes âgées respectivement de 27 et 4 ans ont été propulsées contre un mur. Mère et fille sont mortes sur le coup.

The Mirror indique que l’Audi TTRS circulait en convoi avec une BMW 135i. Son conducteur a été transporté en milieu hospitalier avec des blessures graves, mais sa vie n’est plus en danger.