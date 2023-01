Le général Cavoli a pris la tête du Shape: la base de l’OTAN regroupe 16.500 personnes issues de 85 nations différentes

À la frontière entre Maisières et Casteau, la base du Shape abrite de nombreux militaires. C’est presque une petite ville à part entière qui accueille aussi des boutiques, une école, des logements, des terrains de sport, des lieux de loisirs…

– Il y a deux zones d’habitations comprenant 600 maisons et appartements. À l’heure actuelle, sur la base, 300 nouvelles maisons et 300 nouveaux appartements sont en train d’être construits.

– Près de 7.000 personnes travaillent sur la base.

– Plus de 10.000 véhicules entrent et sortent de la base chaque jour.

– 85 nations travaillent au Shape (30 nations de l’OTAN, 20 nations partenaires et 35 autres nations).

Il a été reçu par le bourgmestre. - Ville de Mons

– L’ensemble de la communauté vivant sur le Shape comprend plus de 16.500 personnes, 600 familles vivent sur la base et près de 1.000 familles vivent à Mons.

Lire aussi À cause du Brexit, la Montoise Martine n’a plus vu son mari depuis plus de 5 mois…

– L’école internationale (près de 2.200 élèves) est composée d’un jardin d’enfants international, d’une section belge, canadienne, polonaise, allemande, grecque, italienne, norvégienne, turque, anglaise et américaine. Seules les écoles belges et américaines ont une section primaire et secondaire. L’école belge est aussi accessible aux élèves qui n’appartiennent pas au Shape mais qui habitent près de la base.