Frédéric Delcommene, conseiller à Jemeppe-sur-Sambre, quitte DéFi et rejoint le PS pour les prochaines élections: «C’était une évidence»

L’annonce n’est pas surprenante et pourtant, elle va légèrement bouleverser la scène politique de Jemeppe-sur-Sambre. Ce mercredi, le conseiller Frédéric Delcommene a annoncé qu’il quittait DéFi et qu’il allait siéger comme indépendant jusqu’à la fin de l’actuelle législature. « Je ne me suis jamais senti soutenu par mon parti », avoue-t-il d’emblée.