Le festival Couleur Café annonce six nouveaux artistes: il y en a pour tous les goûts

Six de plus : six artistes rejoignent l’affiche de Couleur Café !

Tash Sultana, une auteure-compositrice-interprète australienne et multi-instrumentiste qui s’est fait un nom grâce à ses performances live dynamiques, sera de la partie, tout comme le duo de hip-hop norvégien Karpe, qui «excelle par ses paroles socialement engagées et ses performances puissantes».