Procès des attentats à Bruxelles: avant de se faire exploser à Maelbeek, Kalhid El Bakraoui a pris le métro dans le sens opposé avant de se raviser

Arrivé à Hankar, la station suivante, il sort de la rame, avance sur le quai et s’engouffre à nouveau dans le véhicule par une autre porte. Un geste étrange puisque, pour avancer dans la rame, il lui aurait suffi de se déplacer à l’intérieur, le métro étant de type «boa», soit non compartimenté. «Nous n’avons pas de réponse définitive quant à ce geste, qui reste inexplicable. Peut-être Kalhid El Bakraoui se rend-il compte à ce moment-là qu’il va dans la mauvaise direction», a avancé le juge d’instruction Olivier Leroux.

Le trajet du kamikaze se poursuit jusqu’à la Beaulieu, qu’il quitte à 08h56 avant de réapparaître une minute plus tard sur les images de vidéo-surveillance de la station. L’homme à la veste matelassée, toujours muni de son sac-à-dos, prend alors la ligne vers Érasme, et donc Maelbeek. «On le perd de vue lorsqu’il sort de la station, faute de caméra. On ne sait donc pas ce qu’il a fait à l’extérieur mais, à Beaulieu, il est nécessaire de sortir de la station pour reprendre le métro dans le sens inverse, et le timing correspond», a précisé le chef d’enquête.