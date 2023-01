L’identité des parieurs ne sera finalement pas enregistrée: les agences de paris sportifs ont obtenu gain de cause au tribunal

Mi-octobre, cette organisation ainsi que 202 commissionnaires indépendants avaient introduit une action en référé contre l’Etat belge devant le tribunal de première instance de Namur afin de s’opposer à une règle qui s’applique à toutes les agences de paris basées en Belgique depuis le 1er octobre dernier. Celle-ci prévoit qu’à chaque passage dans un tel établissement, un joueur doit entre autres présenter sa carte d’identité, être photographié et signer un registre regroupant de nombreuses informations le concernant pendant 10 ans.

Le but de la démarche est de vérifier que cette personne n’apparait pas dans la base de données EPIS, qui recense les interdits de jeu et qu’utilisent déjà depuis de nombreuses années les casinos et les salles de jeu.