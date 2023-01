Roger se retrouve avec un problème astronomique en voulant utiliser son cadeau: «Promettre des choses que l’on ne tient pas…»

Pour leurs noces d’or, Roger et son épouse ont reçu une Vivabox pour un « plaisir gastronomique ». Ils pouvaient alors choisir parmi 450 établissements pour un séjour de deux nuits, avec petit-déjeuner et dîner. Coût du cadeau ? 199 €. Sauf que le Belge s’est retrouvé avec un problème astronomique en voulant utiliser son voucher.

Seul un hôtel a intéressé le couple, et manque de chance, celui-ci n’était plus disponible. « Lorsque j’ai appelé cet hôtel pour réserver une chambre, on m’a dit qu’il « ne coopérait plus avec Vivabox ». Alors quelque chose ne va pas soit avec l’hôtel, soit avec la brochure. Mais je n’ai absolument aucune explication (…) Promettre des choses que l’on ne tient pas, je ne peux vraiment plus supporter ça », déplore Roger.