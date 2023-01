Une convention de coopération a été signée entre Eurometropolitan e-Campus et IFAPME Wallonie Picarde

« L’Eurometropolitan e-Campus et l’IFAPME ont un objectif commun : proposer aux travailleurs, aux entreprises et aux demandeurs d’emploi de la formation continue qui répond aux besoins des milieux socio-économiques de Wallonie picarde », fait savoir Rudy Demotte, président de l’Eurometropolitan e-Campus

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ! C’était donc une évidence, pour ces deux institutions, de se mettre autour de la table et d’envisager des pistes de collaboration. Il y a 3 ans, cela a commencé par un premier test : L’IFAPME lançait une nouvelle formation « Gestionnaire de projet en marketing digital ». L’Eurometropolitan e-Campus accueillait les nouveaux apprenants pour 3 jours introductifs à l’e-Marketing. Une expérience réitérée les deux rentrées suivantes. Cette première collaboration, constructive et positive, a incité les responsables des deux structures à en imaginer d’autres. Les projets fleurissant, il était important de formaliser ces pistes de co-construction en un véritable partenariat. »