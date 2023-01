C’est officiel: Anouar Ait El Hadj quitte Anderlecht et rejoint Genk pour deux millions d’euros

Après l’arrivée d’Anders Deyer, Anderlecht enregistre cette fois du mouvement dans le sens des départs. Anouar Ait El Hadj quitte en effet les Mauves pour rejoindre Genk, le leader du championnat. La transaction s’élèverait à deux millions d’euros, Anderlecht obtenant également un pourcentage sur la revente.

Ait El Hadj a signé jusqu’en juin 2027 avec le club limbourgeois.

Né à Molenbeek en 2002, Anouar Ait El Hadj a été formé à Anderlecht, lui qui était arrivé à Neerpede, le centre de formation du Sporting, à l’âge de 10 ans, faisant partie de la même génération que Jérémy Doku, Marco Kana ou Killian Sardella. Il avait débuté en équipe première du RSCA en 2019. Il avait éclaté lors de la saison 2020-2021 sous les ordres de Vincent Kompany, et avait été nommé pour le titre d’Espoir de l’année.

Anouar Ait El Hadj s’était éloigné de l’équipe première d’Anderlecht, qui l’avait même versé dans le noyau B en début de saison. Le médian de 20 ans va maintenant tenter de se relancer à Genk, solide leader du championnat, après dix ans passés en mauve.

« C’était une décision très difficile à prendre. J’étais effectivement un petit garçon quand je suis arrivé ici et ils ont fait de moi un homme. Tous les entraîneurs, le staff, tous les joueurs… Je suis très reconnaissant au RSC Anderlecht pour tout ce qu’il m’a apporté. Le Sporting est le club de mon cœur. Mais je pense que le meilleur choix pour moi désormais, c’est de relever un nouveau défi dans un environnement différent », déclare Anouar Ait El Hadj dans un communiqué du RSCA.

A Genk, on se félicite de l’arrivée du Bruxellois, qui avait inscrit son tout premier but face au Racing limbougeois. « Anouar s’inscrit parfaitement dans la philosophie du KRC Genk et personnifie le football attractif que nous voulons apporter ici », avance l’entraîneur de Genk Wouter Vrancken.