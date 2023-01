La bibliothèque des Chiroux s’apprête à déménager au «B3», le futur Pôle des Savoirs de la Province de Liège: elle ne sera plus accessible à partir du 18 février

En prévision du déménagement, qui démarrera fin février et se poursuivra jusqu’à l’ouverture du Pôle, début juillet, des dispositions particulières ont été prises par la Province pour que cette transition soit la plus fluide possible. Explications en trois temps… Jusqu’au 18 février 2023, la bibliothèque reste ouverte aux horaires habituels. Tous les services et activités habituellement proposés sont maintenus. Les salles d’études sont accessibles aux étudiants pour la session d’examen de janvier. Les usagers ont la possibilité d’emprunter jusqu’à 40 documents sur une seule carte !

Du 20 février au 30 juin 2023, toutes les sections de la Bibliothèque Chiroux, hormis la salle de consultation, seront fermées, et leurs collections inaccessibles. Il n'y aura pas d'emprunt ni de retour durant toute la période de fermeture (borne extérieure fermée).

Pour pallier ce désagrément et assurer la continuité du service aux usagers, la Province de Liège mettra en service, dès le 20 février, un point de retrait Take Away au sein des futurs locaux du Point Culture de Liège, encore en travaux, dans la rue Pont d’Avroy. Ainsi, grâce à leur Pass MaBibli, les usagers pourront réserver des documents présents dans les collections des autres bibliothèques – et venir les retirer au Take Away du Point Culture, ou dans n’importe quelle bibliothèque du réseau (découvrez la liste ICI). Ce point de retrait en centre-ville sera d’ailleurs maintenu à l’ouverture du Point Culture et du Pôle Bavière.

À noter que dès le 6 mars, un espace de travail sera ouvert dans l’ancienne salle de consultation et sera accessible en semaine et le samedi. Une permanence de l’écrivain public et du Point Emploi sera également assurée une fois par semaine et un programme d’activités pour tous les publics sera maintenu durant toute la période de fermeture. « Le début d’une nouvelle aventure » La Bibliothèque Chiroux fermera définitivement ses portes fin juin et le Centre de Ressources du B3 entrera en activité dès le 1er juillet.