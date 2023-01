Premiers coups de pelle pour l’aménagement de la ligne de tram vers Neder-Over-Heembeek malgré un recours introduit par les riverains

Ça y est, le premier coup de pioche a été donné, symboliquement, par les autorités régionales et communales concernées, pour le chantier de la nouvelle ligne de tram 10 qui reliera l’Hôpital Militaire de Neder-Over Heembeek à Rogier dans le centre-ville. Le tram 10, c’est 5,5 kilomètres de ligne, 10 nouveaux arrêts et un potentiel de 1.600 à 2.400 voyageurs par heure en heure de pointe. Cette nouvelle ligne a pour but de permettre non seulement aux riverains de facilement rejoindre le centre de la capitale, mais aussi à tout un chacun de profiter des différentes installations qui se situent à Neder-Over-Heembeek. Le tram passera par la rue de Heembeek, la rue François Vekemans, le Chemin Vert, le stade Nelson Mandela, la rue de Ransbeek, l’avenue de Tyras et la rue Bruyn. De nouveaux arrêts verront le jour, à savoir Heembeek, Ancre, Zavelput, Peter Benoît, Chemin Vert, Nelson Mandela, Trassersweg, Antoon Van Oss, Mercator et enfin Hôpital Militaire. Le tram 10 assurera des correspondances avec les trams 7 et 25, les bus 47, 53, 56 ainsi que le métro 2-6 et de nombreuses autres lignes à Rogier. Depuis lundi, la Stib a entamé le chantier de placement des voies de tram. Cette phase est planifiée jusqu’à l’automne 2024, date à laquelle les premiers trams pourront commencer à circuler. Les travaux de Bruxelles-Mobilité pour l’aménagement des voiries sont prévus jusqu’en 2025. Le chantier sera divisé en plusieurs zones de travail à exécuter successivement, afin d’en limiter l’impact pour les riverains et les commerçants.

« Ce premier coup de pioche pour la ligne du tram 10 est une vraie avancée car elle fera bénéficier une meilleure accessibilité aux Heembeekois. Cette nouvelle ligne s’intègre également dans notre projet de ville à 10 minutes qui permet aux Bruxellois d’avoir des équipements collectifs tels que du transport en commun, des écoles et crèches, des centres sportifs et culturels, ou encore des commerces de proximité à 10 minutes de chez soi », commente Philippe Close.

La nouvelle ligne ferrée desservira cet ex-village bruxellois en plein développement et qui héberge désormais quelque 32.000 habitants. C’est plus que des communes telles que Ganshoren, Koekelberg, Berchem-Sainte-Agathe ou Watermael-Boistsfort, a souligné le bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close (PS), aux côtés des échevins de la Moblité, Bart Dhondt (Groen) et Arnaud Pinxteren (Ecolo). Les autorités communales se sont félicitées du processus participatif et de co-construction avec les habitants.

Recours Pourtant, le collectif Non au Tram à NOH, qui a regroupé une pétition de plus de 2.500 signatures en 2021, est toujours opposé au projet. « Je ne peux pas contenter tout le monde. J’avais annoncé avant les élections que le tram à Neder-Over-Heembeek était dans mes projets. Ce n’est donc pas une surprise. Des mécontents, il y en aura toujours. Au départ, 27 tracés étaient sur la table. Nous les avons tous étudiés avec le bureau d’études. Le but de passer par la rue François Vekemans est aussi de redynamiser les commerces de cette artère », précise le bourgmestre de la Ville de Bruxelles.