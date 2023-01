Il donne une trentaine de coups de poing à son voisin à Hensies: la vidéo de la bagarre diffusée à l’audience!

Entre les familles C et B, voisines à Hensies depuis 2018, les relations ont plutôt bien commencé. Mais ça a changé quand Mme C a demandé à Mme B un prêt en argent, pas bien important : 150 euros. Fin de non-recevoir : on n’est pas amis au point de se prêter de l’argent. Dès lors, l’inimitié s’est installée, insidieuse. Harcèlement, menaces, injures racistes. On appelle l’employeur de Monsieur B pour qu’il retire son camion, sous peine d’appeler la police. On empoisonne les fleurs. On installe des caméras de surveillance, dont le faisceau déborde forcément chez les voisins d’à côté. L’idée de Monsieur B, d’installer une palissade mitoyenne, n’a pas trouvé grâce aux yeux des C, qui y font des trous. Alors, en octobre 2021, contre son gré, Monsieur B se résout à ôter cette palissade. Le 13 octobre 2021, il achève la besogne sous l’œil de la caméra des C.

Lire aussi frameries-la-soiree-setait-achevee-coups-de-poing-les-recidivistes-risquent-gros Qui le filme en train… de faire un doigt d’honneur à l’adresse de ses voisins. Observent-ils derrière leur fenêtre ? En tout cas, les C sortent ensemble sur leur devanture. Castagne assurée ! Sur la vidéo, on voit Monsieur B porter une trentaine de coups de poing au mari de Madame C. Madame B porte dix coups de poing à un adversaire. La fille de Madame C est mise au sol, tirée par les cheveux.

Vidéo à l’audience Ce différend entre voisins a été évoqué ce mardi devant le tribunal du Hainaut, division de Mons. Les B répondent de coups aux C. La vidéo des C, parties civiles, a été visionnée à l’audience. Enfin… après moult péripéties. Car les prévenus B protestent : le film visionné à l’audience occulte le début de la scène, où le décor est planté… mais avec le doigt d’honneur de Monsieur B qui semble avoir tout déclenché, comme le font remarquer Me Arnaud Lebas et Me Aude Lievens, parties civiles.

Anormal : la version courte a été dévoilée à l’audience, alors qu’il existe la version longue. Que d’aucuns avaient sur leur téléphone. Pour la voir en audience publique, allait-on se l’envoyer par mail ? Par câble USB relié au grand écran ? Un iPad a finalement fait l’affaire… Explication des deux versions : « Les parties civiles ont donné à la police une vidéo qui collait davantage à leurs intérêts », persifle le défenseur Me Frank Discepoli. Lire aussi coup-de-poing-autour-de-letang-de-peche-hensies-il-est-de-retour-au-tribunal «Les parties civiles ont donné à la police une vidéo qui collait davantage à leurs intérêts», dit Frank Discepoli. - E.G. Jugement dans un mois Moment choisi : Me Valentine Crombé, qui défend Madame B, proteste : « J’ai dû écrire cinq fois au parquet pour avoir accès à la vidéo, pièce à conviction. Et encore, j’ai dû prendre rendez-vous pour la voir enfin ! » La présidente d’audience acquiesce. Elle admet savoir que les avocats ont déjà eu des difficultés pour visionner ce genre de pièce… Valentine Crombé défend Madame B. - G.M.