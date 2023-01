Pris en flagrant délit de vol dans une voiture pendant que le conducteur fait le plein d’essence

L’individu a été vu passant à coté de différents véhicules et observant à l’intérieur de ceux-ci. Il a alors tenté de rentrer dans 2 voitures et s’est fait surprendre par les propriétaires. Celui-ci repère ensuite un troisième véhicule dont le conducteur est occupé de faire le plein d’essence. L’auteur se dirige alors du côté opposé au conducteur, ouvre la portière et vole le GSM du conducteur occupé à la pompe.

« Afin d’éviter ce type d’incident, il est recommandé de bien fermer votre voiture (portières, fenêtres, toit ouvrant et coffre), même pendant que vous faites le plein d’essence. Evitez également que vos objets de valeur (téléphone, ordinateur, sac) soient visibles sur un siège ou sur le tableau de bord et emportez-les de préférence avec vous. Nous vous invitons à signaler tout vol à la police et rappelons qu’il est aussi possible de déclarer des faits en ligne via la plateforme police-on-web. », recommande la zone de police.