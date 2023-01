Felice Mazzù avant le déplacement du SC Charleroi à Gand: «On doit s’améliorer dans le mental»

Après ses deux victoires à Eupen et contre le Cercle, le Sporting entre dans le dur avec, au menu des trois prochains matches, Gand, Bruges et l’Union, soit trois équipes du top 5. Pour cette rencontre, Felice Mazzù a sélectionné Jules Van Cleemput et Stefan Knezevic qui, après leur convalescence, avaient disputé les deux derniers matches des U23, la limite imposée par le règlement pour les joueurs de plus de 23 ans. « Ils reviennent tous les deux d’une longue blessure. Ils sont en train petit à petit de franchir les paliers. Le fait d’être repris dans le groupe ne veut pas forcément dire qu’ils seront sur le terrain ou… qu’ils ne le seront pas. On verra », commente Felice Mazzù, sibyllin.

Le déplacement à Gand a souvent souri aux Zèbres ces dernières années. « C’est une équipe qui joue pour le top 4. Elle est revenue tout proche de Bruges. C’est de la grosse qualité, surtout à domicile », prévient le coach carolo. Malgré le 6/6, il sait que tout n’a pas été parfait lors de ces deux dernières rencontres. « On doit s’améliorer dans le mental. On a gagné les deux derniers matches après avoir été mené. Cela veut dire que, dans la mentalité, on est bien. Dans le mental, et ce sont deux choses différentes, il faut pouvoir commencer le match comme on a commencé notre deuxième mi-temps contre le Cercle. Ce n’est pas un manque d’envie, mais il faut pouvoir être plus conquérant. Et ne pas subir comme ça été le cas contre le Cercle en première mi-temps », juge-t-il.

Les Zèbres vont livrer deux gros matches en l’espace de 72 heures, puisque, dimanche, ils se déplacent au Club de Bruges. Mais Felice Mazzù ne veut pas entendre parler de gestion. « Je prends match par match. Le plus important, c’est le match de demain (NdlR : jeudi). En fonction des événements, on verra ce qu’il se passera pour dimanche au niveau de la récupération, au niveau des blessures ou au niveau de la fraîcheur. Les joueurs qui jouent moins ou pas pour le moment sont susceptibles de jouer également. C’est ça qui est très intéressant dans ce noyau, qui est assez équilibré au niveau de la qualité. »

La sélection : Koffi, Patron, Delavallée ; Bager, Marcq, Boukamir, Andreou, Knezevic, Van Cleemput, Nkuba, Kayembe, Tchatchoua, Ilaimaharitra, Zorgane, Morioka, Heymans, Gholizadeh, Hosseinzadeh, Mbenza, Badji. Descotte est malade.