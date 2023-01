La Villa des Lapins à Anhée ferme ses portes après quelques mois d’ouverture: «On a essayé»

Antoine Prevoo et Maxime André avaient acheté et rénové La Villa des Lapins, l’immeuble très reconnaissable de la vallée de la Molignée, pour ouvrir leur resto à l’été dernier. Quelques mois plus tard, le duo annonce la fermeture définitive de l’établissement.

Et pourtant, tous les ingrédients y étaient dans la recette de la réussite de ce commerce horeca. D’abord, la localisation dans une vallée très touristique. Ensuite, le cadre et le concept de bistrot de terroir mettant en valeur les produits locaux. Enfin, les efforts conséquents pour redonner vie à cette villa. « On n’a pas arrêté », confirme Maxime André. « On a essayé plein de choses : on a fait des concerts, des cochonnailles, des événements, etc. Ça a été une très belle aventure, on aurait préféré que ça se termine autrement mais on a essayé. »