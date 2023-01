Camille Lou: «Il va falloir que je me calme, mon corps me dit stop!» À 30 ans, la jolie blonde est sur tous les fronts. Attendue au cinéma, elle apparaît aussi dans deux séries : « Prométhée » et la saison 3 de « Je te promets », sur RTL-TVI et Plug RTL. L’occasion de revenir avec elle sur sa conquête de nos écrans.

Par Lenny Verhelle

On vous retrouve à la fois dans la nouvelle série fantastique « Prométhée » et dans la troisième saison de « Je te promets », sur RTL-TVI et Plug RTL. Vous enchaînez les tournages ! C’est vrai que depuis deux ans, j’ai tourné sans arrêt. D’ailleurs, il y a eu un moment où mon corps m’a dit stop, c’est trop. Il va falloir que je me calme, que j’apprenne à dire non à certaines choses. J’ai beaucoup de chance de pouvoir désormais choisir des projets, donc je vais ralentir et travailler différemment.

Ce rythme vous a-t-il fait souffrir ?

Plus que je ne le pensais. Quand on est dans la machine, on ne s’en rend pas compte jusqu’à ce que ça implose. Je me suis alors arrêtée d’un coup, et toute la pression est redescendue. C’est là que j’ai compris que j’avais trop poussé, et que ce rythme ne fonctionnait pas pour moi. D’autant plus que je joue en empathie.