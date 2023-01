Voici la première Corvette hybride

C’est la révolution chez Corvette. La huitième génération avait déjà marqué les esprits en passant au moteur central arrière, voici qu’elle devient hybride et passe à la traction intégrale. En mode électrique, elle se transforme même en traction. Damned ! La nouvelle C8 E-Ray embarque en effet son moteur électrique de 163 ch sur l’essieu avant qui vient épauler le V8 6,2 litres de 500 ch.

Missile sur roues

La puissance combinée atteint ainsi 654 ch, ce qui est inférieur aux 675 ch de la Z06, mais l’E-Ray est pourtant plus rapide. Grâce à ses quatre roues motrices et au couple immédiat du moteur électrique, elle passe de 0 à 100 km/h en 2,5 secondes. Malheureusement, l’hybridation entraîne un surplus de poids (batteries entre les sièges avant) qui fait passer la balance à plus de 1,7 tonne. Disponible en coupé et en cabriolet, cette E-Ray est facturée quasiment au même prix que la Z06, soit 105.000 dollars. Son importation en Europe n’a pas encore été décidée.