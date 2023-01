Volvo va fabriquer un monospace électrique

Les grands monovolumes sont en voie de disparition. Du moins chez nous. Car ailleurs dans le monde, notamment aux Etats-Unis et en Asie, les vans destinés au transport de personnes ont encore la cote. C’est ce qui a poussé Volvo à jouer la synergie avec Zeekr, un constructeur chinois qui, comme Volvo, appartient au géant Geely et dispose d’un véhicule de ce type dans sa gamme.

Long et lourd

Le Zeekr 009 est un (très) grand monospace entièrement électrique capable d’emmener six personnes sur trois rangées de sièges. La version Volvo devrait être similaire, avec une finition plutôt luxueuse et un poids conséquent de 2,8 tonnes. Malgré cela, et grâce à sa puissance de 545 ch, les performances sont au rendez-vous puisque le 0 à 100 km/h est effectué en seulement 4,5 secondes. Quant à la batterie de 140 kWh, elle promet jusqu’à 800 km d’autonomie.