LaMeuse Foot | Eric Deflandre et José Riga préfacent le choc de N1: «Liège ne part pas vainqueur d’avance contre Visé»

Recevoir deux invités qui se sont connus chez les Rouches lors de l’exercice 2004-2005 et qui ont gardé un énorme respect mutuel, LaMeuse Foot ne pouvait espérer mieux pour recommencer l’année avant un derby attendu. Si Liège a vaincu Visé à l’aller cette saison (0-1), les Oies restent la dernière équipe à avoir battu les Sang & Marine à Rocourt. C’était en octobre 2021 et l’URSL était déjà emmenée par José Riga. Avec deux équipes qui aiment souvent prendre les choses en mains, on devrait encore assister à un choc séduisant. « Même si on est deuxième, il n’y a pas de favori dans un derby comme ça, Liège ne part certainement pas vainqueur d’avance », dit Eric Deflandre, T2 d’un RFC Liège qui sort de deux partages mais devrait pouvoir compter sur Benjamin Lambot dimanche.

« Commencer le 2e tour après la trêve avec deux déplacements, on savait que ça serait compliqué. On reste quand même sur une seule défaite en 20 matchs, ce n’est pas négatif comme aller prendre 1 point à Winkel où on ne méritait pas plus, alors que Hoogstraten jouait leur vie vu qu’ils ont besoin de points. Mais il n’y a pas péril en la demeure. Ce qui est bien, c’est qu’on va jouer 7 matchs à domicile sur les 11 qui suivent. On est là où on doit être. On stagne un peu mais on fait un très beau début de saison. »

À Visé, on vient d’enchaîner un 6 sur 6, le premier depuis que Riga est revenu en novembre. « Les résultats ne sont pas présents comme espérés », explique José qui sent une certaine progression et une stabilité dans le chef des siens qui ont parfois « alterné le chaud et le froid » et connu des « embouteillages à certains postes ». « On n’a pas l’enthousiasme ou les contrariétés en cas d’aveu de faiblesse qu’il peut y avoir à Liège mais Visé a aussi un public difficile. On a donc essayé de ramener du positivisme et de la sérénité, d’impliquer encore plus les joueurs dans leur part de responsabilités qui leur incombent. Le but est de faire mieux en 2023 et commencer l’année par deux clean sheets face à deux adversaires certes opposés, c’est bien. Il y a eu trop de déceptions au 1er tour que pour lever le pied maintenant. »

Côté noyau, Liège semble être en bonne posture avec un effectif quasiment au complet, excepté Gendebien blessé. « Beaucoup de managers nous proposent des joueurs mais le club est satisfait du groupe qu’on a. Tout le monde se sent concerné, c’est la force du groupe ».

Mais à Visé, on a perdu deux attaquants avec les départs de Mboyo et Bangoura. « Je cautionne ces départs vu la situation de Visé cette année et l’opportunité que Pelé et Yadi avaient. On se tourne vers un effectif un peu moindre qui a encore des possibilités même s’il est vrai qu’on n’a plus ce point d’ancrage devant mais on passe plus par un jeu au sol qu’aérien, on table sur d’autres profils. Il est difficile de trouver le profil qu’on veut à l’entre-saison. S’il y a une bonne opportunité, on ne s’en privera pas mais on ne va pas prendre un joueur pour en prendre un. »