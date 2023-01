160 emplois en jeu à Liège: Arjemo ne demandera pas de réorganisation judiciaire et entame les négociations avec les syndicats

Trois jours après avoir annoncé qu’elle allait introduire devant le tribunal de l’entreprise une demande de procédure de réorganisation judiciaire, la direction d’Arjemo vient de changer son fusil d’épaule. « Non seulement elle n’introduit pas de requête en PRJ, mais nous voulions aussi que le personnel soit mis à l’abri de la faillite, indique René Petit, secrétaire permanent ACV-CSC Metea. Et nous avons été entendus : le conseil d’administration s’engage à écarter ce scénario de la faillite ».

La situation reste toutefois tendue. Depuis l’arrêt des activités de Liberty Steel, l’un des deux clients, avec ArcelorMittal, de cette société spécialisée en logistique, propriété à parts égales de Wallonie Entreprendre, ex-Sogepa, et d’Arcelor, les rentrées financières d’Arjemo se font en effet de plus en plus rares.