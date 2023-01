Découvrez de nouveaux talents belges du stand-up et de l’humour avec le «Punch Comedy Club», créé par un Carolo

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Lassé de devoir courir jusqu’à Bruxelles pour se montrer, Félicien Argentino a lancé il y a un an un comedy club itinérant. « Devoir toujours aller jusque Bruxelles pour se montrer et se produire est rébarbatif. Donc je me suis lancé, d’abord à La Louvière, puis à Chapelle et en région de Charleroi. Ici, il ne nous manque plus grand chose pour atteindre une rentabilité ».

Originaire de Dampremy, il s’est installé dans la cité des Loups pour sa compagne, Louviéroise. Félicien organise le « Punch Comedy Club » dans différents lieux.