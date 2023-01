Le Conservatoire de Verviers fête ses 150 ans: «On veut mettre à l’honneur notre histoire et nos arts»

Fondé en 1873, le Conservatoire de Verviers est une institution que beaucoup trouvent prestigieuse. « Certains sont nostalgiques d’un passé prestigieux de Verviers et disent que la ville dépérit », commente Alexandre Loffet, le Bourgmestre faisant fonction. « En ce qui concerne le Conservatoire, ce n’est pas le cas. En 150 ans, on constate que le Conservatoire a pris de plus en plus d’ampleur. Cet anniversaire est donc très important, car c’est une institution qui rayonne et qui est toujours plus prestigieuse. »

L’année 2023 annonce de nombreux spectacles et événements organisés par le Conservatoire de Verviers. Le Conservatoire fête en effet ses 150 ans, l’occasion de mettre en avant les arts qui y sont dispensés. Le directeur et les professeurs veulent également profiter de l’occasion pour revenir sur les traces du passé de l’institution. « C’est un bâtiment avec une histoire phénoménale », commente le directeur Bernard Lange.

Dès 20h15, une cérémonie artistique sera prévue à l’Espace Duesberg, au Centre Culturel de Verviers. Le spectacle commencera par une introduction musicale par l’ensemble de cuivres, suivie par une lecture vivante des dialogues du conseil communal du 13 juin 1873. Le directeur du Conservatoire, Bernard Lange, explique : « Ce conseil communal a décidé la création de l’école de musique, qui est devenue par la suite le Conservatoire quelques années plus tard. C’est assez enrichissant pour nous de s’être plongés dans ces dialogues de l’époque, car finalement il y a un effet miroir avec ce qu’il se passe aujourd’hui. Notamment que la ville investisse des millions dans la rénovation d’un théâtre. Les préoccupations de l’époque sont finalement les mêmes qu’aujourd’hui. »

L’importance du passé, du présent et du futur

Un ballet classique sera également organisé. Dès 21h15, les élèves du Conservatoire proposeront de découvrir l’opéra « Didon et Enée » en version concert. En plus des spectacles et représentations habituelles, un événement majeur sera organisé par mois jusqu’en janvier 2024, afin de fêter ces 150 ans durant toute l’année. « Les activités concernent l’ensemble de l’école et des activités », continue Bernard Lange. « Les petits, les ados, les adultes seront présents sur scène pour représenter les différents arts que l’on propose (la danse, le chant et l’art de la parole). »

Bernard Lange, directeur du Conservatoire de Verviers. - M.DP.

L’année 2023 se concentrera sur le passé, le présent et le futur. « On va mettre en avant le passé du Conservatoire qui est juste phénoménal, le présent car on veut faire connaître nos activités, et le futur car on espère que cette école vivra encore 150 ans et va peut-être accueillir une rénovation, car les bâtiments ici en ont bien besoin. »