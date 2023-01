Opérations et présence policière renforcées dans le quartier nord de Bruxelles

La zone de police Bruxelles Nord a mené et continue de mener des actions dans le quartier nord. Le but de ces opérations est de diminuer tant les faits infractionnels que le sentiment d’insécurité présent au sein de la population. Ceci en assurant une présence policière sur le territoire de façon à dissuader les potentiels actes criminels. Depuis le 15 décembre, nous avons renforcé notre présence au niveau du quartier nord afin de veiller au respect de des différentes ordonnances de police.

Depuis lors, 30 opérations ont été effectuées. Aucun incident marquant n’a été reporté et un commerce a été sanctionné pour vente d’alcool en dehors des heures autorisées. Les habitants et les commerçants ont également exprimé leur sentiment de satisfaction quant à notre présence sur les lieux. Concernant l’interdiction de rassemblement de plus de 5 personnes, peu de débordements ont pu être observés. Les personnes se dispersaient de plein gré à l’approche des patrouilles de police. Une baisse de la criminalité a d’ailleurs été observée pour le mois de décembre dans le quartier.